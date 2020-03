Governo usará inteligência artificial para fazer consulta à distância e mapear riscos do coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta terça-feira, 31, que a pasta vai começar esta semana a fazer um disparo em massa de ligações para fazer uma triagem à distância na população e acompanhar riscos de contaminação pelo novo coronavírus. A ideia é evitar uma sobrecarga no sistema de saúde.

"A gente fez um algoritmo com disparo de ligações para 125 milhões de brasileiros, ligado em um grande data center", disse Mandetta durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

"Hoje a gente dispara as ligações. Então não se espantem se receberem as ligações, fazer uma consulta, vai te perguntando, você vai respondendo, e aí ela começa a acompanhar. O sistema com inteligência artificial vai triando, começa a acompanhar e dizer: posso te ligar daqui a oito horas, dez horas, 12 horas?", explicou o ministro

O conjunto dessas informações vai permitir antecipar quem é do grupo e risco, que tem contato com quem, entre outras informações. Na prática, o governo quer reunir informações por meio desse recurso, para tentar rastrear o perfil das pessoas e, assim, identificar possíveis "zonas quentes" de contaminação pelo País, se antecipando a trajetórias da covid-19.