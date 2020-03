Governo vai contratar quase 6 mil médicos pelo Mais Médicos para combate ao coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde pretende contratar 5.811 médicos pelo programa Mais Médicos para enfrentamento ao novo coronavírus. O edital foi lançado na quarta-feira, 11, e a ideia é que os profissionais cheguem aos municípios até 7 de abril. O governo estima Orçamento de R$ 1,2 bilhão para as contratações.

A seleção começa em 16 de março e serão priorizados profissionais com residência em Medicina de Família e Comunidade. Podem participar do processo médicos com CRM ou diploma revalidado.

O ministério informou que 44% das vagas devem atender capitais, onde são esperados mais casos da doença, mas os médicos podem escolher até quatro municípios de atuação.

Estão previstas até cinco chamadas e o contrato será de 1 ano, enquanto em chamadas anteriores era de 3. Já há 12.258 médicos atuando no País pelo Mais Médicos, sendo a maioria em cidades menores.

O ministério informou nesta quinta-feira, 12, que não há transmissão comunitária da doença no Brasil.