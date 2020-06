Guarulhos tem 100% de ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos por causa do coronavírus

A prefeitura de Guarulhos informou nesta terça-feira, 2, que a taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos da cidade, a segunda maior do Estado de São Paulo com 1,3 milhão de habitantes, atingiu 100%.

Na verdade, segundo a prefeitura, a taxa de ocupação ultrapassou os 100% pois foram abertos cinco leitos extras, além dos 79 existentes, e que também estão ocupados.

A prefeitura vai começar a usar leitos alugados das UTIs dos hospitais da rede privada para garantir o atendimento dos doentes em estado grave contaminados pelo novo coronavírus.

Até segunda-feira 293 haviam morrido em Guarulhos por causa da doença, sendo 23 delas nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados chegou a 3.056.

Nas enfermarias da cidade, a taxa de ocupação caiu de 85,4% para 75,2%. O número de respiradores disponíveis para o atendimento a vítimas da covid na cidade é de 95, ou seja, alguns pacientes podem ser intubados fora da UTI.

Na semana passada o governo de São Paulo incluiu Guarulhos na fase 1, vermelha, do programa de flexibilização gradual da quarentena implantado no estado. Com isso, apenas as atividades essenciais podem funcionar.

A prefeitura foi procurada para comentar a situação mas ainda não se manifestou.