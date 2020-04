'Hipertensos têm mais chances de complicações pela covid-19, e grande parte da população tem'

Doutor Fernando Bacal, os primeiros estudos sobre a covid-19 mostram que pessoas com problemas cardíacos e circulatórios têm sido vítimas graves da infecção pulmonar pelo SARS-Cov2, o novo coronavírus. Há registro da qualidade de vida daqueles que conseguem sobreviver ao ciclo da doença?

Os dados iniciais foram decorrentes dos estudos publicados pela China, em grandes revistas, como a The New England Journal of Medice, com uma casuística de um mês atrás. Com mais ou menos 1.100 pacientes, mostrando que os pacientes que tinham comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença coronariana, doença ateroesclerótica, tinham mais chances de ter complicações com a covid-19, com eventos desfavoráveis. Esses dados precisam ser mais bem refinados porque a gente não tem os detalhes claros. Mas chama a nossa atenção que inclusive hipertensão entrou nesse rol. E hipertensão, grande parte da população tem. Falta ver se é hipertensão severa, ou não controlada. Esses dados ainda faltam. Sobre os pacientes convalescentes, ainda não temos os dados. E, quando a gente vê que existem complicações cardiovasculares decorrentes da infecção pela covid-19, os pacientes podem ter miocardite, pericardite e arritmias, que podem evoluir para quadro de eventos trombóticos, inclusive infarto e acidente vascular cerebral. Os dados ainda não estão claros. Principalmente o pulmão, disparadamente é o problema maior, porque esse vírus tem uma ação grande no pulmão. Então, o que causa todo esse quadro geral são as internações por pneumonia e insuficiência respiratória. Os pacientes precisam ser assistidos com ventilação mecânica. Mas há uma quantidade pequena, 5 ou 10%, desses pacientes que pode precisar da ventilação.

E sobre as sequelas?

Sabemos, pelos dados, que alguns pacientes evoluíram com fribroses no pulmão, decorrentes desse pulmão de choque. Isso já aconteceu em outras viroses, na SARS e na Mers. No coração, saber quantas dessas miocardites ficaram com sequelas, a gente só saberá com o tempo, com exames que vão mostrar futuramente, a partir de ressonância magnética e exames mais acurados. Nós não temos dados ainda sobre sequelas e nem a longo prazo qual será o impacto na qualidade de vida. Inclusive para pacientes que precisaram receber ECMO, que é o aparelho de suporte e vida para os pacientes que evoluem com deficiência respiratória grave e choque. Mas ainda não temos esses dados.

Nos mais idosos, 70/80 anos, a taxa de letalidade é alta. O sr. destacou 20% dos infectados, como na Itália, segundo informações preliminares. A taxa registrada no Brasil está em quanto?

Está em 5%. Inclusive pelos dados apresentados com mais de 6 mil pacientes afetados. Olha, sempre que se discute letalidade, uma coisa é muito importante destacar: não temos total controle do nosso denominador. Então, isso pode ser realmente um retrato da verdade, 5% a 6% de mortalidade, mas, por outro lado, se eu tivesse testado todo mundo, tivesse uma informação de que eu tenho muitos infectados que tiveram quadros muito bruscos e quadros subclínicos, obviamente que essa mortalidade total cairia.

Veja, hoje estamos testando pacientes que estão indo ao hospital ou estão procurando o serviço de saúde com suspeita clínica. Então, destes pacientes, 5 a 6% têm mortalidade. Mas não sei da grande maioria que não procurou hospital. Portanto, não temos o denominador correto.

Nossa realidade no Brasil, o clima, existência do SUS, enfim as características da realidade brasileira, podem mexer nessa taxa?

Então, a gente sempre fala que nenhum sistema de saúde está preparado para uma pandemia. Mas o Brasil tem de favorável, alguns pontos, como a temperatura, por exemplo, estamos no calor, não é inverno. No momento, esses dados ainda precisam ser checados. Mas temos outros pontos também. Primeiro, que nós conseguimos nos preparar. Hoje você consegue ver com antecedência de 15, 20 dias, um mês, o que está ocorrendo nos outros locais. E, com isso, fazer uma previsão. Isso não aconteceu na Itália, por exemplo. Eles foram pegos de surpresa, com um sistema de saúde não preparado e com um volume grande de pacientes que vão ao hospital. Outra coisa, a gente costuma ver que eles vão ao hospital e demoram a sair. Parte deles fica internada e parte vai para a UTI, onde também demoram até 15 dias, entubados, um tempo muito longo. Duas semanas é um tempo longo. Então, veja: há uma quantidade pequena que sai com alta, mas muitos pacientes estão chegando. Então, no Brasil, conseguimos prever isso.

E teve o isolamento, iniciado em março.

Sim. E conseguimos colocar precocemente o isolamento social, que ajudou. E preparamos os hospitais para receber essa demanda. Inicialmente os hospitais privados, porque eram os pacientes que vinham do exterior contaminados pelo corona e que transmitiram a doença. Agora a doença já chegou ao sistema público. E hoje temos hospitais exclusivos para tratar disso, contratando pessoal. Mas numa pandemia sempre é difícil ter total controle. Se a gente tiver menos casos infectados e conseguir bloquear ou achatar a curva, como querem os médicos, os infectologistas, a gente vai ter uma previsibilidade dos pacientes que chegam ao hospital e, então, conseguir dar assistência a todo mundo que procura o hospital.

Hoje estamos na fase do afastamento social. O sr. defende que já fôssemos direto para o lockdown?

Aí é opinião pessoal e a gente ouve várias opiniões. Tem um exemplo claro da China, na província de Hubei, que tem 60 milhões de pessoas, maior do que São Paulo. Lá foi feito lockdown total. Mas lá é um regime de governo diferente, com uma imposição de governo. Ninguém entrou e ninguém saiu. Eles conseguiram, depois de 40 dias de lockdown, ter um resultado expressivo nos novos casos e na transmissibilidade da doença. O R0 caiu para 0,3. Então, a taxa de transmissibilidade, que era de 3 e alguma coisa caiu para 0,3.

Então, do ponto de vista médico, funciona?

Sim, funciona. Você tira as pessoas de circulação e contato. Em alguns lugares, por exemplo, Cingapura, Coreia do Sul, fizeram um tipo de isolamento mais vertical, testando em massa. Eles tinham condições de estar todo mundo, isolando os positivos em hotéis. Isso é importante porque você tira as pessoas com a doença do convívio das famílias. Você isolar alguém com a doença num ambiente de família não é fácil. Ficar em casa que tem poucos cômodos, onde muitos pessoas vivem conjuntamente. Lá, eles tinham isso preparado desde a Sars de 2003, com uma resposta rápida de testar todo mundo e, mesmo os assintomáticos, que são o grande problema, porque muitas vezes são eles que transmitem e, sem os sintomas, estão circulando e transmitindo o vírus. Por isso que todos os médicos e epidemiologistas têm recomendado o isolamento.

Mas e o lockdown?

Não sei se o lockdown total, mas o isolamento entre as pessoas é fundamental nesta fase da epidemia.

Voltando ao vírus, ele ataca pulmão, mas ataca também o sistema circulatório, age direto nos vasos? Ele tem ação também fora dos pulmões?

Tem, sim. Nos vasos e no coração. Parece que ele atua via alguns receptores. É assim que o vírus entra na célula. Ele infecta por receptores. Esses receptores são distribuídos em várias partes do corpo, no pulmão, no coração, e também nos vasos sanguíneos.

Quer dizer que não basta colocar na ventilação, aumentar a oxigenação. Tem de tentar controlar também o ataque dele aos vasos, ao sistema circulatório? O aparelho respirador pode ser fundamental no tratamento, mas não é suficiente por si?

Exatamente. O que estamos vendo é que o paciente com a infecção pode ter a primeira semana com uma evolução relativamente benigna. Alguns pacientes desenvolvem uma reação inflamatória do sistema com uma liberação maciça de citocinas inflamatórias. Citocinas são substâncias produzidas e liberadas no organismo. Elas têm uma ação de produzir inflamação. E essa inflamação é crítica no pulmão, o que leva o paciente a precisar de respirador, mas pode levar também a alterações circulatórias de choque, como queda de pressão, insuficiência renal, alteração e danos no coração, injúria cardíaca. Toda uma reação sistêmica. O paciente vai para a UTI para ter suporte respiratório, mas também temos de ter cuidados com a perfusão do rim, com a manutenção da pressão, com a agressão cardíaca. E a gente vê isso pelos marcadores no sangue de gravidade da doença. Hoje, já sabemos que tem alguns marcadores, como a troponina, que mede a lesão no coração, o dímero-D, que é marcador de fenômenos trombóticos, aumento na ferritina, da interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, além da proteína C-reativa (PCR), que vê a inflamação como um todo. São todos marcadores que mostram inflamação, trombose e injúria cardíaca acontecendo nos pacientes que desenvolvem a forma grave da doença. Não são todos que desenvolvem.

Doutor, e a medicação para controlar isso?

Não temos nenhum antiviral específico ainda. Foi testado um anti-retroviral, utilizado em HIV, e o estudo, que foi publicado na New England, foi neutro. Comparado ao placebo, não teve impacto na redução dos desfechos, inclusive na carga viral. Existe um remédio, testado no Japão, que está sendo estudado e parece que ele é melhor. Mas não há um retroviral específico.

E a cloroquina?

Pois é. Aí temos a questão da hidroxicloroquina, com a azitromicina, que é estudo que tinha uma racional in vitro. Qual é a razão? É um remédio utilizado para a malária, para doença autoimune, doenças que têm muita inflamação. Ele tem um poder antiinflamatório importante. Ele age mudando o Ph da célula. Deixando o Ph da célula mais básico. O vírus, quando entra na célula, encontra o Ph mais básico e pode perder a ação ou diminuir a agressividade. Mas o que acontece é que o estudo apresentado pela França é estudo pequeno, com 26 casos. É número pequeno. Mas o estudo foi consistente em mostrar que em 5 dias havia uma normalização da carga viral, da negativação no vírus, mostrando que foi efetivo. O que se sabe agora, é que há estudos em larga escala, tanto nos EUA quanto aqui, em consórcio de vários centros que estão tentando fazer um estudo rápido para testar em pacientes graves e também nos mais precoces. Nos graves, pode ser uma alternativa, mas por outro lado, se o paciente já desenvolveu a resposta inflamatória grave, possa ter o poder pequeno de bloqueio da inflamação. Talvez possa funcionar em pacientes em fase mais inicial da contaminação. Mas os estudos é que vão mostrar.

É por isso que há a recomendação da eventual aplicação do remédio na primeira semana, porque depois de 10 dias, se houver agravamento, pode não funcionar?

Pode não reverter mais.

Há outros remédios?

Um dos que estão sendo testados é um anticorpo monoclonal antiinterleucina 6. É uma das citocinas que são marcadamente aumentadas na síndrome inflamatória da covid-19. Este anticorpo monoclonal conseguiria bloquear. Estamos aguardando. São estudos pequenos, precisamos de estudos clínicos mais robustos. Uma outra possibilidade é pegar o soro, o plasma, de quem se curou da doença e injetar em pessoas acometidas.

Isso foi feito na gripe espanhola e houve uma resposta grande. É uma medicina muito antiga, de 40, 50 anos atrás, mas é uma alternativa.

Esse é o princípio da vacina, não é?

Exatamente. mas como você não tem a vacina, pode ser uma alternativa de solução.

Quando tempo será necessário para termos a vacina? Teremos para esta epidemia?

Acho que não teremos. Se fosse observar o tempo certo para uma vacina, precisaríamos de um ano. O que eu acho é que vão encurtar esse tempo. Mas para esta epidemia, não teremos. Vamos ter de trabalhar com esses outros remédios. Talvez o plasma dos convalescentes, que já tem anticorpo contra o vírus. E se aparecer um desses antivirais que estão sendo testados no mundo. Há várias frentes de atuação.

Na Ásia, é comum vermos todo mundo com máscaras. Por que aqui não? Não é eficiente?

É eficiente. Os estudos estão mostrando que isso inibe, diminui o contágio. Você se protege e protege o outro. Mas a máscara tem de ser bem manipulada. Não adianta você estar com a máscara e botar a mão nela. Quando você usa a máscara, você se protege, mas também pode contaminar a máscara. Para os países asiáticos, isso é rotina. Todo mundo usa. Os estudos estão mostrando que com ela você diminui as chances do contágio. Num momento como esse, com um vírus altamente contagioso, isso deve ajudar. Não para todo mundo andar na rua, mas em ambientes de maior aglomeração, ou hospitais, sim. Mas aqui cabe a ressalva: usar a máscara com todas as precauções para não contaminar a máscara. Se usar errado, você vai contaminar as mãos e vai continuar transmitindo o vírus.

Doutor, e o caso da vitamina D? Tem valor nessa crise da covid-19?

Não há nenhum estudo consistente sobre a vitamina D. Há estudos pequenos. Da mesma forma, a reposição de zinco, como tem um médico de Nova York prescrevendo doses altas de zinco. Nada disso está comprovado. Não é preconizado no esquema de tratamento.

A doença começa a aparecer também em adultos jovens e crianças. Por quê?

O que acontece é que jovens e crianças têm menos comorbidades. Então, teriam mais chances de recuperação. O que estamos vendo é que no Brasil há mais jovens. Então vamos ver mais jovens sendo acometidos. Se nós tivermos estrutura hospitalar para receber esses pacientes jovens, como já estamos vendo, porque alguns pegam nessa fase e podem desenvolver a inflamação , precisando até de UTI, eles vão ter taxa de mortalidade menor. É isso que o mundo inteiro mostrou. Mas se eu tenho um sistema saturado, sem condição de atendimento desses jovens porque está tudo lotado, vai ocorrer uma catástrofe.

