HIV: Médicos anunciam remissão de longo prazo de paciente; entenda o tratamento

Médicos anunciaram nesta quarta-feira, 27, que um homem de 66 anos, portador do vírus HIV e tratado na Califórnia, Estados Unidos, está em remissão de longo prazo após receber um transplante de células-tronco do sangue contendo uma mutação rara. O método aumenta a perspectiva de que a medicina possa, um dia, usar a edição genética para recriar a mutação e curar pacientes do vírus que causa a Aids.

Por enquanto, a mutação crucial para derrotar o vírus é rara, deixando o tratamento indisponível para a grande maioria dos 38 milhões de pacientes que vivem com HIV, incluindo mais de 1,2 milhão nos Estados Unidos. Os transplantes de medula óssea também apresentam risco significativo e têm sido usados ​​apenas em pacientes com HIV que desenvolveram câncer.

O paciente, que viveu mais da metade de sua vida com o vírus, está entre as poucas pessoas que entraram em remissão depois de receber células-tronco de um doador com a mutação rara, disseram médicos do City of Hope (Cidade da Esperança), um centro de pesquisa e câncer em Duarte, Califórnia, que o tratou.

"Este é um passo no longo caminho para a cura", disse William Haseltine, ex-professor da Harvard Medical School, que fundou o Departamento de Câncer e HIV AIDS da Universidade. Haseltine, agora presidente do Conselho de Administração e presidente do think tank (uma expressão para designar laboratório de ideias) Access Health International, não estava envolvido no caso City of Hope.

Embora o anúncio na 24ª Conferência Internacional de AIDS em Montreal não tenha implicações imediatas para a maioria das pessoas que vivem com HIV, continua-se a longa e lenta progressão do tratamento para a Aids, que começou com a aprovação federal do medicamento AZT em 1987, e avançou uma década depois com o uso de inibidores de protease para reduzir o vírus no organismo. E foi mais longe em 2012, com a aprovação da PrEP, que protege pessoas saudáveis ​​de serem infectadas.

Como resultado desses desenvolvimentos, um paciente com HIV diagnosticado com cerca de 20 anos, atualmente, pode receber terapia antirretroviral e viver mais 54 anos, de acordo com um estudo de 2017 na revista AIDS. "Quando fui diagnosticado com HIV em 1988, como muitos outros, pensei que era uma sentença de morte", disse o paciente da City of Hope, que pediu para não ser identificado, em um comunicado compartilhado pelo hospital. "Nunca pensei que viveria para ver o dia em que não tivesse mais HIV."

Remissão há um ano e meio

O homem recebeu o transplante no início de 2019, mas continuou fazendo terapia antirretroviral até ser vacinado contra a covid-19. Ele está em remissão há quase um ano e meio. "Ele está indo muito bem", disse Jana Dickter, professora clínica associada da divisão de doenças infecciosas da City of Hope, que apresentou os dados na conferência. "Ele está em remissão para HIV."

Dickter disse que o paciente está sendo tratado por úlceras dolorosas na boca causadas pelas células-tronco do doador atacando seu tecido. O paciente recebeu o transplante de um doador não relacionado em 2019, após ser diagnosticado com leucemia mielóide aguda. Seu médico na City of Hope escolheu células-tronco de doadores que tinham uma mutação genética encontrada em cerca de 1 em cada 100 pessoas de descendência do norte da Europa.

Aqueles com a mutação, conhecida como CCR5-delta 32, não podem ser infectados por HIV porque fecha a porta usada pelo vírus para entrar e atacar o sistema imunológico. Essa porta é o receptor celular CCR5, que o vírus usa para entrar nos glóbulos brancos que formam uma parte importante da defesa do corpo contra doenças.

Seleto grupo

O paciente da City of Hope faz parte de um pequeno e seleto grupo de pacientes com HIV que entraram em remissão após receber tal transplante. "Este é, provavelmente, o quinto caso em que esse tipo de transplante parece curar alguém. Essa abordagem claramente funciona. É curativa e conhecemos o mecanismo", disse Steven Deeks, professor de medicina da Universidade da Califórnia em San Francisco, que cuidou do primeiro desses pacientes, Timothy Ray Brown.

Em 2007, Brown foi curado por uma equipe médica em Berlim usando um transplante de alguém que tinha a mesma mutação. Após o transplante, Brown não tinha mais um nível detectável de HIV no sangue. Ele era conhecido como "o paciente de Berlim" até divulgar seu nome em 2010 e se mudar para São Francisco. "Não vou parar até que o HIV esteja curado", prometeu Brown em um ensaio de 2015 na revista AIDS Research and Human Retroviruses.

Brown morreu em setembro de 2020 de leucemia não relacionada ao HIV. Ele tinha 54 anos. Sucessos semelhantes ocorreram em pacientes em Londres; Düsseldorf, Alemanha; e Nova York.

"É mais um caso que se assemelha a Timothy Brown de anos atrás", escreveu David Ho, um dos principais pesquisadores de AIDS do mundo e diretor do Aaron Diamond AIDS Research Center da Columbia University. "Existem vários outros também, cada um usando abordagens que não são viáveis ​​para a maioria dos pacientes infectados".

Os outros pacientes também receberam transplantes de medula óssea, um procedimento relativamente arriscado que envolve a destruição do sistema imunológico do paciente com medicamentos quimioterápicos. A quimioterapia destrói as células cancerígenas remanescentes, abre espaço na medula para as células doadoras e reduz a probabilidade de serem atacadas pelo sistema imunológico. As células-tronco do sangue transplantadas são, então, injetadas na corrente sanguínea e seguem para a medula, onde - idealmente - começam a produzir novas células sanguíneas saudáveis.

Embora a taxa de sobrevivência para receptores de transplante de medula óssea tenha aumentado significativamente, 30% dos pacientes morrem dentro de um ano após o procedimento.

"Acho que é altamente viável identificar doadores apropriados - em particular quando mais pessoas se registram como doadores de medula óssea, com mais representação de diferentes origens raciais e étnicas", disse Eileen Scully, professora associada de medicina da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins. "Isso permitirá que esse tipo de abordagem seja usado para mais pessoas." Mas ela acrescentou que "o transplante de medula óssea é um procedimento médico significativo que traz seus próprios riscos."

Médicos da City of Hope disseram que prepararam o paciente com HIV para o transplante, dando-lhe um regime de quimioterapia de baixa intensidade desenvolvido pelo centro de câncer e usado em pacientes mais velhos. Pacientes com HIV em países ricos como os Estados Unidos, onde os antirretrovirais estão amplamente disponíveis, vivem mais, mas também correm um risco maior de desenvolver certos tipos de câncer, como a leucemia. Além disso, eles têm um risco maior de desenvolver doenças cardíacas, diabetes e até algumas doenças cerebrais.

Dickter disse que quando o paciente de City of Hope foi diagnosticado com leucemia mielóide aguda em 2019, seus médicos procuraram uma correspondência de medula óssea que continha a mutação resistente ao HIV.

Programa busca mutação que pode ajudar no tratamento

O Programa Nacional de Doadores de Medula Óssea, sem fins lucrativos, agora examina rotineiramente os doadores para saber se eles têm a mutação CCR5-delta 32, disse Joseph Alvarnas, hematologista-oncologista da Cidade da Esperança e co-autor do resumo. A possibilidade de algum dia ser capaz de curar efetivamente um grande número de pessoas usando técnicas de edição de genes para gerar a mutação pode demorar uma década, disse Deeks.

Deeks disse que está trabalhando com uma empresa de San Francisco chamada Excision BioTherapeutics para desenvolver os primeiros testes em humanos que envolveriam a edição dos genes de pacientes com HIV. Estudos mostraram algum sucesso na edição de genes dentro de camundongos e macacos infectados com HIV. Deeks disse que não é difícil no laboratório usar uma ferramenta de edição de genes para eliminar o receptor que permite que o HIV invada o sistema imunológico.

Realizar essa tarefa dentro do corpo de um paciente humano é onde o trabalho fica complexo. "Esse é o desafio - fazer isso de forma eficaz e segura", disse Deeks. "E isso é uma lata inteira de vermes." Haseltine disse que os pesquisadores devem descobrir como alcançar o suficiente das células certas dentro do corpo. Ao mesmo tempo, eles devem garantir que o tratamento não cause efeitos indesejados a outros genes.

"A mensagem para as pessoas que vivem com HIV é que este é um sinal de esperança", disse Scully da Johns Hopkins. "É viável. Foi replicado novamente. É também um sinal de que a comunidade científica está realmente engajada em tentar resolver esse quebra-cabeça."