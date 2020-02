Hong Kong confirma segunda morte por coronavírus; mortes na China passam de 2 mil

Hong Kong relatou sua segunda morte pelo COVID-19 nesta quarta-feira, 19. O homem de 70 anos que morreu apresentava doenças subjacentes e foi um dos 62 casos confirmados na cidade governada pela China, disse uma porta-voz do Princess Margaret Hospital. A morte acontece no mesmo período em que autoridades elaboram planos para levar para casa centenas de moradores da cidade presos em um navio de cruzeiro atingido pelo vírus no Japão.

Além desses casos, 52 residentes de Hong Kong testaram positivo para o coronavírus no navio Diamond Princess no Japão. Há 352 residentes de Hong Kong no navio que está em quarentena no porto de Yokohama desde 3 de fevereiro, depois que um homem, que desembarcou em Hong Kong antes de ir para o Japão, foi diagnosticado com o vírus. Mais de 540 pessoas testaram positivo para o vírus na embarcação, o maior foco de infecção fora da China.

Falando no Conselho Legislativo de Hong Kong, o secretário de Segurança John Lee disse que 200 dos 352 residentes de Hong Kong no navio, que é operado pela Carnival Corp, estavam dispostos a levar vôos fretados do governo para casa. O governo estava tentando convencer o resto a embarcar nos voos, disse ele.

Aqueles que voltarem deverão passar 14 dias em quarentena na chegada. "Pedimos ao governo japonês que priorize nossos casos", disse Lee. "Não descartamos a possibilidade de enviar mais vôos fretados, mas faremos o possível para lidar com todos eles em um dia". Os vôos devem retornar a Hong Kong nesta quinta-feira, 20.

Os Estados Unidos evacuaram mais de 300 cidadãos na segunda-feira, 17, em dois voos fretados e seis sul-coreanos e uma esposa japonesa voou para a Coréia do Sul na quarta-feira, 19, em um vôo fretado. A Austrália também planeja evacuar 169 pessoas para a cidade de Darwin, no norte, onde ficarão em quarentena por 14 dias.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, pediu que as pessoas da cidade no navio de cruzeiro e pessoas em casa aceitem os planos de quarentena do governo. Em alguns bairros de Hong Kong, houve oposição aos planos do governo de estabelecer centros de quarentena.

Centenas de pessoas foram às ruas no fim de semana para expressar oposição aos centros propostos. A crise do vírus ocorre após meses de manifestações antigovernamentais na ex-colônia britânica sobre a percepção de supressão das liberdades de Pequim, que a China nega, e o vírus abriu uma nova frente para os manifestantes.

Além da oposição aos centros de quarentena, muitos membros do público pediram a Lam que fechasse toda a fronteira com a China continental.

Alguns trabalhadores médicos estão em greve para pressionar essa demanda. Mas Lam disse que o fechamento total da fronteira seria impraticável, inadequado e discriminatório, e a resposta do governo ao surto foi baseada em pareceres científicos e nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. /Reuters