Hospitais da rede estadual de São Paulo vão receber 345 respiradores até o fim de abril

A rede pública de saúde do Estado de São Paulo vai receber 345 respiradores pulmonares para o combate ao coronavírus até o final de abril. Cada equipamento custa cerca de R$ 70 mil, segundo a Comunitas, organização da sociedade civil com foco em gestão pública.

Até a terça-feira, 24, o País registrou 46 mortes e 2,2 mil casos confirmados. São Paulo é o Estado que mais concentra os casos, com 40 mortos e 810 infectados.

Os respiradores foram adquiridos após a Comunitas arrecadar R$ 23,4 milhões com 150 lideranças das principais instituições empresariais brasileiras. Entre os doadores, estão os Moreira Salles, família sócia do Itaú Unibanco e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Na condição de pessoa física, os irmãos Pedro, Walter, Fernando e João doaram, cada um, R$ 500 mil.

Rodolfo Villela Marinho, neto do fundador do Itaú, e o empresário Alberto Azevedo também constam na lista de doadores, com R$ 490 mil e R$ 350 mil respectivamente.

Os primeiros 60 respiradores foram comprados pela A.C. Camargo Cancer Center após a Secretaria de Saúde pedir os equipamentos emprestados. Foram adquiridos os modelos Fleximag Plus (30 unidades), Fleximag Max 700 (15 unidades) e Oxymag (15 unidades) da empresa Magnamed.

Questionada pela reportagem se doaria os respiradores após o fim do combate à pandemia ou se tomaria de volta os equipamentos emprestados, a A. C. Camargo respondeu que a cessão dos respiradores não tem data definida para término.

O coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causa infecções respiratórias; e o novo coronavírus (covid-19) - cujos sintomas ainda não são totalmente conhecidos - causa problemas respiratórios semelhantes ao de um resfriado e também infecções como as de pneumonias.

Na segunda, 23, o governador de São Paulo, João Doria, e os membros do Comitê Executivo do Governo Covid-19 se reuniram com 130 empresários para anunciar a doação de R$ 96 milhões em dinheiro, materiais e serviços que serão empregados no combate ao novo coronavírus.

Atrizes, cantoras e apresentadoras se juntaram para divulgar a nova meta da Comunitas: a arrecadação de R$ 3,3 milhões para a compra de monitores médicos a serem instalados em 121 leitos de UTI em São Paulo.

As telas multiparâmetros medem temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos e pressão parcial de gás carbônico durante respiração e ajudam a diminuir o contato da equipe médica com os pacientes.

Anitta, Sophie Charlotte, Preta Gil, Fernanda Souza, Maísa, Taís Araújo, Angélica, Grazi Massafera e outras famosas aparecem em um vídeo cantando trechos da música "Trem-Bala", da cantora Ana Vilela. Além disso, elas adicionaram o link da campanha de arrecadação em suas contas no Instagram.

Somando as redes pública e privada, o Brasil tem 55,1 mil leitos e 65.411 respiradores.

