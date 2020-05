Hospitais de campanha em São Paulo registram 18 mortes por coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo lamentou a morte de mais quatro pacientes por causa do coronavírus no Hospital de Campanha do Anhembi. Os óbitos foram de um homem de 44 anos, uma mulher de 81 anos e outra de 85 anos, no domingo, além de uma mulher de 59 anos nesta segunda-feira. De acordo com o comunicado, todos apresentavam comorbidades.

Com as novas mortes registradas, o Hospital de Campanha do Anhembi chega a 17 óbitos confirmados. Já o Hospital de Campanha do Pacaembu teve uma morte até esta segunda-feira.

O Hospital de Campanha do Anhembi tem 521 pacientes internados, sendo que 24 estão em leito de estabilização. O Pacaembu tem 142 pacientes, com quatro em leito de estabilização.