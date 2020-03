Hospitais de SP terão de apresentar diariamente dados sobre pacientes com o novo coronavírus

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

SÃO PAULO - Hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo terão de apresentar à Secretaria de Estado da Saúde relatórios diários com dados sobre o atendimento de pacientes com o novo coronavírus, a covid-19, em suas unidades. A resolução, que já está em vigor, foi publicada na edição desta sexta-feira, 20, do Diário Oficial do Estado.

Entre as justificativas da medida, estão: "a importância de fontes múltiplas de dados para a vigilância epidemiológica, notadamente pacientes internados" e a necessidade de informações em tempo real para as ações de combate à doença. Os dados sobre pacientes atendidos e o número de pacientes internados por causa da doença devem ser computados em um formulário virtual todos os dias até as 9 horas. Eles devem ser referentes ao dia anterior.

Balanço divulgado no final da tarde desta quinta-feira, 19, pelo Ministério da Saúde contabiliza seis mortes: quatro em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. No entanto, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo já contabilizava no fim do dia cinco óbitos.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tinha nesta quinta-feira 621 casos confirmados do novo coronavírus no País. O Estado de São Paulo registra o maior número (286), seguido pelo Rio de Janeiro (65), Distrito Federal (42), Bahia (30), Minas Gerais (29), e Pernambuco e Rio Grande do Sul (28).

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus.