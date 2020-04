Hospital Albert Einstein registra primeira morte por coronavírus

SÃO PAULO - O Hospital Israelita Albert Einstein informou na tarde deste domingo, 5, ter registrado a primeira morte por coronavírus entre os seus pacientes. Não foram divulgados detalhes sobre a vítima, mas o Estado apurou que era um paciente idoso, com comorbidades.

O Einstein foi o responsável por diagnosticar o primeiro caso da doença no Brasil, em 25 de fevereiro, e, desde então, tem recebido um volume alto de pessoas com sintomas da infecção por coronavírus, muitos com quadros graves. Até agora, no entanto, ainda não havia registrado nenhum óbito.

Segundo informações da assessoria de imprensa, estão internados no hospital 123 pacientes com sintomas de covid-19, dos quais 117 já tiveram o diagnóstico confirmado por exames. Os outros seis ainda estão em investigação. Do total de internados, 66 estão na UTI.

Por causa do alto volume de internações por coronavírus e pelo surto que se dissemina no País, o Einstein reservou uma das suas torres da unidade do Morumbi somente para pacientes com suspeita ou confirmação da doença. Os pacientes com outras enfermidades estão sendo atendidos no prédio da maternidade, onde as gestantes já eram internadas para o parto.

Ao menos 4.466 casos e 260 mortes de covid-19 já foram confirmadas no Estado de São Paulo até agora, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde divulgado no sábado, 4.