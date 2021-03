Hospital de campanha de Ourinhos chega a 100% de ocupação após risco de falta de oxigênio

A prefeitura de Ourinhos informou neste domingo, 14, que o Hospital Covid-19, referência na região para o tratamento da doença, atingiu lotação máxima de todos os leitos que possui na unidade.

Segundo a prefeitura, por precaução, na última sexta-feira, 12, dois pacientes foram transferidos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que também possui estrutura para atender doentes em estado grave até serem transferidos para UTI.

O hospital de campanha de Ourinhos possui 54 leitos para atender pacientes com sintomas ou que testaram positivo e quatro leitos de emergência para estabilizar os que necessitarem de transferência para a Santa Casa.

De acordo com o comunicado, o hospital de campanha estava com baixo estoque de oxigênio mas foi reabastecido neste sábado, 13, com 16 cilindros de oxigênio, 16 cilindros de ar comprimido, um cilindro tamanho médio e três cilindros de oxigênio para transporte.

A secretaria municipal de Saúde registrou neste sábado, 13, um óbito e 31 novos casos da doença, todos referentes a exames realizados nos dias anteriores.

Ao todo, o município de Ourinhos registrou 7.176 casos de covid-19, 6.497 curados e 123 óbitos.