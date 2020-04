Hospital de campanha do Anhembi registra segunda morte por coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo atualizou nesta quarta-feira o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus na capital paulista e os números dos hospitais municipais de campanha do Anhembi e do Pacaembu. O HMCamp do Anhembi registrou sua segunda morte por causa da covid-19.

De acordo com o boletim divulgado, o paciente que morreu tinha 72 anos e 11 meses, sem comorbidade. Ele foi internado na unidade no dia 19 de abril, apresentou piora clínica e morreu no dia seguinte.

O HMCamp do Anhembi tem 172 pacientes internados. Destes, 164 estão em leitos de enfermaria e oito na Sala de Estabilização, equipada com recursos para tratamento de pacientes mais graves. Nas últimas 24 horas, 20 pacientes receberam alta e houve sete transferências para a rede municipal, após agravamento clínico. Até o fim desta quarta-feira, está prevista a admissão de mais 15 pacientes.

Já o O HMCamp do Pacaembu está com 94 leitos ocupados. Deste total, 91 pacientes estão em leitos de baixa complexidade e três estão na Sala de Estabilização. Um paciente teve alta nas últimas 24 horas e está prevista a dmissão de mais 12 pacientes até o fim desta quarta-feira.

A cidade de São Paulo tem 11.383 casos de coronavírus confirmados e mais 44.144 casos suspeitos. São 919 mortes confirmadas por covid-19 e mais 1.442 óbitos suspeitos.