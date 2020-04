Hospital de Campanha do Pacaembu recebe 22 pacientes nesta terça, 7

LEIA TAMBÉM > Complexo do Ibirapuera vai virar hospital de campanha contra coronavírus em SP

O Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, zona oeste de São Paulo, registrou 22 pacientes nesta terça-feira, 7. Duas pessoas estão na sala de estabilização, destinada ao tratamento de pacientes com coronavírus em estágios mais graves. Os demais estão em leitos de baixa complexidade.

A previsão é de que mais dez pessoas sejam admitidas ainda nesta terça. As vagas são controladas pela Secretaria Municipal de Saúde, e a operação do local é feita pelo Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein.

O espaço foi montado por causa da pandemia do novo coronavírus e tem 192 leitos de baixa complexidade e oito semi-intensivos com respiradores. O Hospital do Pacaembu passou a receber pacientes desde essa segunda-feira, 6.

Um dos pacientes internados no primeiro dia de funcionamento recebeu alta e foi encaminhado para a rede municipal, após ter o quadro clínico agravado e, posteriormente, estabilizado. Na capital paulista, também são montados hospitais de campanha no Complexo do Anhembi, na zona norte, e no Complexo Esportivo do Ibirapuera, zona sul.

Balanço até as 17h30 desta terça:

Total de pacientes internados - 22

Pacientes em leitos de enfermaria (baixa complexidade) - 20

Pacientes em leitos de estabilização (casos complexos) - 2

Pacientes transferidos para hospitais após agravamento do quadro - 1

Pacientes em processo de transferência para o HMCamp do Pacaembu - 10

/ COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL

