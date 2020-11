Rússia inicia vacinação com Sputnik V, que ainda está em testes

MOSCOU - A Rússia entregou o primeiro lote conhecido de vacinas Sputnik V para uso civil em um hospital ao sul de Moscou, anunciou nesta segunda-feira, 30, o estabelecimento, que já está vacinando a população local desde a semana passada.

A Rússia, que corre para acompanhar as farmacêuticas de outros países na corrida por um imunizante contra o coronavírus, disse que os resultados dos testes provisórios mostram que a vacina Sputnik V tem 92% de eficácia na proteção das pessoas contra a covid-19.

Leia Também Voluntários de testes da vacina russa trocam histórias e resultados de anticorpos

O Hospital Central de Domodedovo informou em sua página oficial que os residentes que queriam ser vacinados tinham de se registrar em um site do governo com antecedência e trazer um resultado negativo do teste de covid-19 e documentos de identificação no dia.

Os casos de coronavírus aumentaram na Rússia desde setembro, mas as autoridades resistiram em impor um fechamento comercial rígido e disseram que medidas paliativas são suficientes para lidar com a crise.

As autoridades confirmaram 26.338 novos casos de coronavírus na segunda-feira, incluindo 6.511 em Moscou e 3.691 em São Petersburgo, elevando o total nacional para 2.295.654 desde o início da pandemia. Eles também relataram 368 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número oficial de mortos para 39.895.