Croácia, Espanha, Áustria e Suíça confirmam casos de coronavírus

Madri - Um hotel nas Ilhas Canárias, arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, foi colocado em quarentena nesta terça-feira, 25, após um médico italiano hospedado no local ter sido testado positivamente para o coronavírus. Ele é da região norte da Itália, que concentra a maior parte dos 283 casos confirmados no país. Há dois casos confirmados também na Áustria. Ao site Wiener Zeitung, as contaminações teriam sido identificadas na região do Tirol. Tratam-se de pessoas com 24 anos, uma delas da região da Lombardia, na Itália. Eles permanecerão em quarentena. Na Croácia e Suíça, segundo informações do The Guardian, também foram reportados casos, assim como um caso identificado na Catalunha, na Espanha

Os cerca de mil turistas hospedados no H10 Adeje Palace estão impedidos de deixar o local, de acordo com autoridades da cidade de Adeje e com a mídia espanhola.

As Ilhas Canárias, um arquipélago a 100 quilômetros da costa oeste da África, são um popular destino turístico para europeus durante todo o ano. Muitos italianos estão passando as férias de meio de inverno no local.

Enquanto afirma ter controle da situação, o governo brasileiro anunciou ontem que vai monitorar passageiros vindos da Itália, mas também da França e Alemanha que apresentem sintomas.

O ministro das relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ontem ao Estado que o País acompanha a situação na Itália e seguirá as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).