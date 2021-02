Ibaneis Rocha diz que lockdown deve durar 15 dias no Distrito Federal

Brasília - O lockdown decretado em todo o Distrito Federal a partir da zero hora de domingo, 28, pode durar 15 dias. A informação foi dada neste sábado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), após reunião com seus secretários. Segundo ele, um novo decreto deve ser publicado ainda hoje estabelecendo o prazo de 15 dias para as medidas mais restritivas. "Esse lockdown não é como foi no passado. Temos agora um horizonte. Vamos colocar prazo para o decreto de 15 dias de suspensão das principais atividades e vamos fazendo a liberação", afirmou o governador em declaração à imprensa, após a reunião com sua equipe.

O decreto editado ontem pelo governo do Distrito Federal não estabeleceu prazo para o fim da suspensão de todas as atividades e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais considerados não essenciais. A medida foi tomada após a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicos para pacientes com a covid-19 atingir 98% no fim da tarde desta sexta-feira.

Segundo Ibaneis, já foram feitas tratativas com o Ministério da Saúde para que haja uma ampliação na oferta de UTIs no DF. "Até sexta-feira (5), temos condições de abrir mais 100 unidades de UTIs, o que vai nos dar um determinado conforto. Vamos baixar para 85% de ocupação", afirmou o governador.

Ibaneis informou ainda que, já a partir de amanhã, o Banco de Brasília (BRB) vai divulgar uma nova plataforma econômica, com investimentos de R$ 2,5 bilhões para socorrer o empresariado local. "Vamos dar resultado e rápido para que a sociedade sofra o mínimo possível", disse o governador. Segundo ele, agora, o DF tem toda a expertise no que diz respeito ao tratamento da covid-19. "Temos um número muito elevado de casos, mas a mortalidade é baixa", disse o governador. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Distrito Federal acumulava até ontem 4.819 mortes em decorrência do novo coronavírus e 294.911 casos da doença.

Conforme o Broadcast noticiou mais cedo, pelo menos duas manifestações contra o lockdown já estão previstas para Brasília. Uma carreata deve ser feita amanhã no Lago Sul, área nobre da cidade, saindo de um centro comercial até a residência do governador. Outra mobilização está marcada para segunda-feira em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal.