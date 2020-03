Ibuprofeno deve ser evitado em caso de coronavírus, diz entidade médica

Uma afirmação do ministro da Saúde da França apoiado em estudo publicado nesta semana na revista científica Lancet acendeu um alerta sobre a possibilidade de o uso de anti-inflamatórios como ibuprofeno piorar a infecção pelo coronavírus.

O alerta correu as redes sociais ontem, causando dúvidas. Especialistas brasileiros dizem que, embora não haja evidências científicas robustas dessa associação, o ideal é evitar a utilização do remédio em caso de covid-19 enquanto outras pesquisas não forem feitas.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o ibuprofeno deve ser evitado por aumentar os níveis de um receptor que facilita a entrada do vírus nas células. “O estudo traz um caso preliminar, hipotético, de que esse receptor facilitaria a entrada do vírus na célula. Essa recomendação de não utilização, portanto, é preventiva, até porque temos medicamentos alternativos para tratar os sintomas”, explica Ludhmila Abrahão Hajjar, diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da SBC.

Opinião semelhante tem Celso Granato, professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor médico do Grupo Fleury. Para ele, a associação entre o uso do remédio e o agravamento da doença ainda é preliminar porque não foi descrita em muitos estudos, mas, na dúvida, diz ele, a recomendação é evitar o uso do remédio. “Se fosse meu paciente, eu não daria ibuprofeno, optaria por outras medicações”, explica.

Fator. Na postagem em que fez o alerta, o ministro da Saúde francês, Olivier Verán, escreveu que “tomar medicamentos anti-inflamatórios (ibuprofeno, cortisona...) pode ser um fator para agravar a infecção”. “Se tiver febre, tome paracetamol. Se você já estiver tomando medicamentos anti-inflamatórios ou estiver em dúvida, consulte seu médico”, escreveu.

Consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Bellei explica que as evidências de que anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno, agravam casos de covid-19 ainda são frágeis, mas explica que já há diversos estudos comprovando que os anti-inflamatórios hormonais, conhecidos como corticoides, sabidamente pioram as infecções por coronavírus. Dessa forma, ela alerta, remédios como prednisona e dexametasona não devem ser utilizados em caso de coronavírus.