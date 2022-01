Imagine ter uma poltrona massageadora em casa? Veja 10 opções

Com a correria do dia a dia, a gente geralmente deixa pra lá a possibilidade de ir até um local especializado para receber uma boa massagem. Ainda bem que a tecnologia criou alternativas incríveis para estimular todas as partes do corpo estando em casa mesmo, a um clique de distância.

Com as 10 opções de poltronas massageadoreas listadas abaixo, você pode simplesmente tirar um momento pra você a qualquer hora do dia e sair totalmente relaxado, eliminando dores e respirando aliviado.

São modelos que proporcionam desde três níveis de intensidade até opções de gravidade zero (inclinação ideal para o relaxamento pleno) e mecanismo de massagem 3D.

Clique nos links correspondentes para saber mais detalhes sobre cada uma das poltronas.

Poltrona do Papai Beta Linho Bege Wall Save com Massageador

O massageador é feito por movimentos vibratórios, composto por 8 motores nas seguintes posições: 2 nas costas, 2 na região lombar, 2 nas pernas e 2 nas panturrilhas. O mecanismo é reclinável, controlado por um gatilho localizado na parte lateral.

Poltrona do Papai Relax Preto com Massageador e USB

A massagem oferece três níveis de intensidade (fraco, médio e forte), com a opção de timer de 15 ou 30 minutos - para quem quer dar aquela soneca depois do almoço, por exemplo. Há a possibilidade, ainda, de isolar somente algum motor para realizar a massagem.

Poltrona de Massagem Neo Space 3D Massage Express

É uma poltrona de massagem completa, com design em formato de cápsula e equipada com sistema L-Shape, que utiliza roletes massageadores duplos com mecanismo de massagem 3D, que estimula desde o pescoço até a parte posterior das coxas, simulando diferentes técnicas de massagem. Possui aquecimento lombar e massageadores roller para panturrilhas e pés, oferecendo uma experiência completa. Também conta com conexão Bluetooth para reprodução de músicas e controle da poltrona através de smartphones.

Poltrona do Papai Reclinável Giratória com Massageador Damie

Após puxar a manopla lateral, o apoio dos pés subirá automaticamente e para reclinar o encosto, basta se inclinar com o corpo para trás. Para retornar, jogue o tronco para frente e empurre o apoio dos pés com as pernas, até travar. com balanço

Kit 2 Poltronas do Papai Massageadora Reclinável Relaxmedic

São 8 motores de massagem vibratória localizados em pontos estratégicos da poltrona, para relaxar o corpo todo por igual. Dá para escolher entre 4 modos diferentes de vibração, com 5 intensidades ajustáveis.

Poltrona de Massagem Relaxante com Aquecimento Massage Express

Superconfortável, a cadeira de massagem se inclina até a chamada gravidade zero, que dá a sensação de relaxamento completo, já que a pessoa parece virtualmente sem peso. Há um aquecedor embutido para a parte inferior das costas e dos pés, além de airbags colocados sobre os ombros, braços, nádegas, pernas e pés, que aliviam a tensão e a fadiga muscular, ao inflar e desinflar.

Poltrona do Papai Charles Linho Bege Glider Elétrico com Massageador

A poltrona oferece três níveis de intensidade de massagem, com opção de timer e a possibilidade de isolar somente algum motor para as atividades. Vem com mecanismo giratório, com rotação e balanço.

Poltrona Massageadora do Papai Reclinável Relaxmedic

Oferece 8 motores vibratórios, que proporcionam 5 modos diferentes de massagem. São 5 pontos de intensidade ajustáveis e 4 regiões que podem ser massageadas individualmente. Você pode apenas sentar na poltrona mantendo os pés no chão, ou utilizar o sistema de recline manual e relaxar com as costas mais confortáveis e os pés elevados.

Poltrona Reclinável Herval com Massageador Slim Corano

A poltrona possui camadas de espumas macias, com sistema de massagem no encosto e no assento. Vem com controle para manuseio da intensidade das vibrações, escolha dos pontos preferidos (lado direito ou esquerdo do corpo), despertador e display de LED que indica todas as funções selecionadas.

Poltrona de Massagem Star Massage Express

Vem com a função Gravidade Zero, posição na qual os joelhos são elevados à altura do coração, causando uma ótima sensação de relaxamento. É a melhor posição para aliviar os efeitos da gravidade sobre a coluna. Além disso, traz 12 esferas massageadoras para as costas e 2 nas regiões do pescoço e do ombro.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.