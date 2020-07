Imunidade de rebanho é tema de live do 'Estadão' com especialistas

Estudos recentes levantam a possibilidade da imunidade de rebanho para o novo coronavírus ser alcançada com menos infectados do que previsto, levando em conta a variação do risco entre indivíduos de uma população. Mas o que exatamente é a imunidade de rebanho? O que essas possíveis descobertas mudam no isolamento social e por que os especialistas alertam contra essa estratégia?

Para entender como funciona essa "proteção coletiva", o Estadão conversa nesta segunda-feira, 27, com Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), e Natalia Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. A transmissão acontece nas redes sociais do jornal, às 16h.

