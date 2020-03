Indaiatuba pede teste de coronavírus para paciente que morreu com sintoma de gripe

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

SÃO PAULO - A prefeitura de Indaiatuba, no interior de São Paulo, informou que a morte de uma paciente de 42 anos no município está sendo investigada por suspeita de novo coronavírus. A mulher, que morreu na madrugada desta segunda-feira, 16, apresentava sintomas gripais e também será testada para influenza. O caso não constava no balanço de suspeitas da doença do Ministério da Saúde.

"Essa madrugada tivemos um óbito no Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo) de uma paciente do sexo feminino de 42 anos, cardíaca e diabética. Apresentou sintomas gripais no dia 12 de março e estava internada com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Não possui histórico de viagem", diz o texto publicado no site da prefeitura de Indaiatuba. "O Departamento de Vigilância Epidemiológica foi notificado e foi colhido exame para influenza e covid-19. Aguardamos retorno do Instituto Adolfo Lutz." Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Indaiatuba, o município ainda não tem registro de nenhum caso confirmado para o novo coronavírus, mas conta com 32 casos suspeitos.

A assessoria da prefeitura também informa que o material para teste da paciente foi colhido ainda em vida, quando ela deu entrada no hospital; e que a estimativa do Instituto Adolfo Lutz para que os resultados estivessem prontos era, então, de 15 dias. Com o óbito, a prefeitura afirma ter pedido urgência para o teste, mas ainda não há nova previsão para o resultado.

Procurada, a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde não deu informações sobre este caso específico. Conforme a pasta, as informações disponíveis até o momento são aquelas que o governo divulga por meio de boletim. Até a tarde desta segunda, o boletim da secretaria contabilizava 152 casos confirmados para o novo coronavírus no Estado de São Paulo, 1.117 casos suspeitos e nenhum óbito.