Índia proíbe entrada de turistas estrangeiros a partir de sexta para conter o coronavírus

BRASÍLIA - Turistas brasileiros com viagem marcada para a Índia já receberam a confirmação da embaixada indiana no Brasil de que todos os vistos para o país asiático estão suspensos até o dia 15 de abril.

A restrição para entrada de turistas estrangeiros na Índia vale a partir desta sexta-feira, 13. Vistos diplomáticos, oficiais, de organizações internacionais, para trabalho ou projetos não foram suspensos.

O fechamento das fronteiras para turistas de todo o mundo foi anunciado nesta quarta-feira, 11, pelo governo indiano como uma forma de tentar conter o avanço do novo coronavírus no país. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Índia registra 60 casos de Covid-19, nenhum deles fatal até o momento.

O governo da Índia também determinou que todos os viajantes – inclusive os indianos – que estiveram na China, Itália, Irã, Coreia do Sul, França, Espanha e Alemanha depois de 15 de fevereiro deverão ficar em quarentena por pelo menos 14 dias.