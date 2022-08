Informação é fundamental para lidar com o medo de voar

Como trabalham o medo de avião no consultório?

Pela psicoeducação, a gente mostra que meio de transporte mais seguro que o avião só o elevador. Mas só a pessoa saber isso não vai adiantar, porque o medo não é consciente. O nosso sistema nervoso tem a região límbica, mais primitiva, que dispara quando a pessoa sente medo. E essa conexão é muito rápida. Então, além da psicoeducação, a gente precisa fazer a reestruturação cognitiva, para reestruturar o modo como a pessoa pensa, a forma como interpreta as situações. Não necessariamente o que a gente pensa corresponde à realidade, mas influencia como a gente vai agir e se sentir. A reestruturação cognitiva, a psicoeducação e a relação terapêutica são cruciais. Qualquer um foge das situações desconfortáveis, mas se a pessoa não enfrentar o que teme não vai resolver o medo. No consultório, a gente trabalha com uma escala hierárquica: fazer check-in, a mala, andar até o avião, sentar no assento, voo de noite, que costuma dar mais medo.

Do que as pessoas mais têm medo no avião?

O mais comum é na decolagem e no pouso. Mas, de tudo, a turbulência ganha.

Que dicas pode dar para quem sofre com isso?

Informação é fundamental. A pessoa precisa entender como funciona o avião, sem ser algo técnico, e saber como tudo é extremamente controlado. O ideal é fazer terapia, mas algumas coisas ajudam. Por exemplo, fazer respiração de ioga ou meditação. Há aplicativos para isso. O fato é que, para a pessoa ficar bem, completamente bem, ela tem de enfrentar o medo, que, nesse caso, é o avião. Quando ela faz uma terapia que foi boa, ela tem de conseguir entrar no avião e se sentar no lugar em que tem mais medo. l N.M.