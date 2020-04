Interior registra 16 mortes em um dia; 7 cidades têm primeiro óbito

SOROCABA – O interior de São Paulo registrou ao menos 16 novas mortes pelo coronavírus somente nesta segunda-feira, 20, segundo boletins divulgados no fim da tarde pelas prefeituras. Sete cidades, incluindo dois municípios do litoral sul, confirmaram os primeiros óbitos. Essas mortes, confirmadas pelas pastas municipais de saúde, ainda não entraram no boletim oficial da Secretaria da Saúde do Estado, que até o início da tarde contabilizava 1.037 mortes devido à pandemia em São Paulo.

Entraram na lista de cidades com óbitos Pederneiras, Araçatuba, Ilha Solteira, Penápolis, Pitangueiras, Cubatão e Bertioga – as duas últimas, cidades litorâneas. Em Sorocaba, foi confirmado mais um óbito, elevando o total para 13, e duas mortes novas aconteceram em Jundiaí, que agora tem 7 óbitos pelo coronavírus. São José dos Campos, Rio Claro, Bauru, Catanduva, Indaiatuba e Campinas também registraram mais uma morte em cada cidade. Apenas três das vítimas são mulheres e, na maioria, eram pessoas idosas.