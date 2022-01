SP altera para 28 dias prazo entre doses pediátricas da Coronavac

A Prefeitura de São Paulo alterou oficialmente o prazo para a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em crianças. O intervalo será padronizado em 28 dias, a partir de recomendação do Instituto Butantan. Quem recebeu um prazo menor terá a visita aos postos reagendada. Conforme o Estadão apurou, o governo paulista também deve anunciar essa padronização hoje.

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que seguirá as orientações do Instituto Butantan e ampliará para 28 dias o retorno para a segunda dose da vacina anticovid do imunizante Coronavac nas crianças de 6 a 11 anos na capital. A Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa) está reorientando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para que os retornos sejam sempre agendados após 28 dias da primeira dose”, informou a Secretaria de Saúde.

Já o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer pediátrica é de 56 dias ou 8 semanas. Crianças de 5 anos e aquelas de 5 a 11 anos imunocomprometidas devem ser imunizadas exclusivamente com a vacina Pfizer pediátrica.

Enquanto as UBSs estão aplicando vacina para o público de 5 a 11 anos, as AMAs integradas e drive thrus só vacinam quem tem 12 anos ou mais. Hoje, feriado do aniversário de São Paulo, os postos de saúde estarão fechados, mas a vacinação acontece nas AMAs.

O Estado de São Paulo vacinou no sábado 102,2 mil crianças contra a covid-19, com faixa etária entre 5 e 11 anos de idade. Quem vacinou ontem, por exemplo, recebia indicações diversas sobre o retorno, que variavam de 14 a 28 dias. Pais e mães que levaram seus filhos para vacinar haviam estranhado divergência de datas para a segunda dose.

Algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) marcaram o retorno para o dia 15. Esse foi o caso da professora Tatiana, que preferiu mencionar apenas o primeiro nome, ao ser abordada pela reportagem. Ela levou a filha Pietra, de 7 anos, para se vacinar, na Vila Prudente – já amigos que foram a outras UBS receberam a orientação de 28 dias para o retorno.

‘Vacina sim’

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira a 163.187.941, o equivalente a 75,96% da população total. Em 24 horas, 216.002 pessoas receberam a primeira aplicação do imunizante. O País tem 2,22% das crianças entre 5 e 11 anos vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus. Entre os mais de 163 milhões de vacinados, 148,4 milhões receberam a segunda dose ou um imunizante de aplicação única, o que corresponde a 69,09% da população. Ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros também já receberam a dose de reforço, conforme os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que inclui o Estadão.

O consórcio lança hoje a quinta fase da campanha “Vacina Sim”. O foco é justamente no esclarecimento de dúvidas e no incentivo à vacinação pediátrica