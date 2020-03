Itália supera China em número de mortos por novo coronavírus

A Defesa Civil da Itália anunciou nesta quinta-feira, 19, que o número de mortos em decorrência do novo coronavírus subiu para 3.405, o que coloca o país à frente da China na quantidade de vítimas, que contabiliza 3.245. Em 24 horas, o país europeu registrou 427 óbitos.

Segundo os dados, o número de vítimas na Itália reduziu em um dia, já que na quarta-feira, 18, o balanço registrou 475 óbitos em 24 horas. Em relação aos contágios, o país europeu tem um total de 41.035 pessoas com covid-19, sendo 33.190 casos ativos e 4.440 recuperados.

A região da Lombardia, no norte do país, continua sendo a mais afetada pela doença. Ao todo, foram registradas 2.168 mortes, sendo 209 em apenas um dia. Já o número de contágios é de 19.884, um aumento de 2.171 contaminações, em 24 horas, "um dado significamente mais alto", segundo as autoridades.