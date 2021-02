Italiano vacinado é infectado com variante brasileira do coronavírus

Um profissional de saúde do hospital de L'Aquila, na Itália, foi infectado com a variante brasileira do novo coronavírus, mesmo depois de ter recebido a vacina da Pfizer/BioNTech. A nova cepa foi identificada durante exames periódicos realizados em todos os operadores sanitários e analisada pelos institutos de zooprofilaxia experimental de Abruzzo e Molise.

As autoridades sanitárias da Itália estão fazendo novas avaliações detalhadas, mas acreditam que a vacina pode ter protegido o paciente contra sintomas graves. O profissional é assintomático e está em isolamento domiciliar.

Segundo relatos, ele teria contraído o vírus de sua mãe, após a família registrar um surto com pelo menos seis casos positivos. Todos não apresentam sintomas. Os médicos de L'Aquila realizam testes para verificar se as pessoas também foram contaminadas com a variante brasileira.

Nesta sexta-feira, 19, está prevista uma reunião com as autoridades de saúde e a prefeita do município, Cinzia Torraco, para debater a situação. Nos últimos dias, na cidade de Poggio Picenze já haviam sido descobertos três casos da cepa brasileira em três brasileiros residentes na região central. (ANSA)