Japão anuncia 60 novos casos de coronavírus no navio cruzeiro

O Ministério da Saúde do Japão informou nesta segunda-feira, 10, que foram detectados 60 novos casos de contágio pelo novo coronavírus no navio cruzeiro Diamond Princess, que está atracado no porto japonês de Yokohama desde a última segunda-feira, 3. Esses novos casos aumentam o número de pessoas infectadas até agora neste navio para 130 e colocam o número total de casos no Japão acima de 150, de acordo com os novos resultados dos exames médicos realizados a bordo pelo Ministério Japonês e coletados pela mídia nacional.

Todos os 3.700 passageiros e tripulantes a bordo do Diamond Princess estão em quarentena. As autoridades japonesas passaram a analisar aqueles que apresentaram possíveis sintomas da doença ou que tiveram contato próximo com outras pessoas infectadas.

O Ministério da Saúde decidiu tomar essas medidas preventivas antes que o navio chegasse a Yokohama e soube que um cidadão de Hong Kong que estava viajando no navio e havia desembarcado naquela região autônoma da China estava infectado com o vírus.

Além dos casos registrados a bordo do Diamond Princess, no Japão foram detectadas 26 infecções pelo novo coronavírus. O governo do país também confirmou no sábado passado a morte de um cidadão japonês de 60 anos de idade que estava hospitalizado em Wuhan por pneumonia grave. O caso é considerado suspeito de coronavírus e espera confirmação de um novo exame, o que o torna o primeiro japonês que se acredita ter morrido pelo surto do novo coronavírus. / EFE