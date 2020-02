Japão anuncia mais 39 casos de coronavírus em navio cruzeiro

O Ministério da Saúde do Japão anunciou que mais 39 pessoas testaram positivo para o coronavírus no navio cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena no país. Entre os infectados está um oficial da quarentena, elevando o total para 175.

O Diamond Princess foi colocado em quarentena por duas semanas ao chegar a Yokohama, sul de Tóquio, no dia 3 de fevereiro, depois que um homem que desembarcou em Hong Kong foi diagnosticado com o vírus. A epidemia se originou na China continental, onde mais de 1.100 pessoas já morreram com o vírus.

Cerca de 3.700 pessoas estão a bordo do navio entre passageiros e tripulação. A agência de notícias Kyodo, citando o Ministério da Saúde, disse que dos 39 casos, 10 eram tripulantes e 29 eram passageiros.

Dez eram japoneses e 11 de outros países, incluindo Estados Unidos e China. Quatro deles em estado grave, disse o ministro da Saúde Katsunobu Kato. As pessoas que testam positivo para o vírus são levadas do navio para o hospital.

O governo estava pensando em permitir o desembarque de idosos e pessoas com doenças crônicas antes da data prevista para o final da quarentena, em 19 de fevereiro, segundo alguns meios de comunicação, mas acrescentou que levaria tempo para determinar para onde poderiam ser enviados.

Cerca de 80% dos passageiros tinham 60 anos ou mais, com 215 na faixa dos 80 e 11 na década de 90, informou o jornal Japan Times em inglês.

O Ministério das Relações Exteriores divulgou na quarta-feira um aviso pedindo que seus cidadãos considerem atrasar as viagens à China e que os japoneses na China retornem para casa.

O Japão enviou quatro vôos fretados para a província chinesa de Hubei, o epicentro do surto, para que seus cidadãos retornem e planeja um quinto. /Reuters