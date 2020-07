Johnson & Johnson diz que dose única de vacina experimental teve resultados efetivos em macacos

A Johnson & Johnson anunciou nesta quinta-feira (30) que a sua principal candidata à vacina contra o novo coronavírus apresentou resultados positivos em testes realizados em macacos. A fase 1 de testes clínicos em humanos já começou nos Estados Unidos e Bélgica, segundo a empresa.

Leia Também Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O estudo, de fase pré-clínica, foi publicado na revista científica Nature. Batizada de adenovirus serotype 26 (Ad26), a vacina da J&J "induziu uma robusta resposta imune" ao Sars-Cov-2, afirma a publicação. Quando expostos ao vírus, todos os seis animais que receberam a candidata à vacina ficaram completamente protegidos de doenças pulmonares, e cinco de seis ficaram protegidos de infecções, tal como verificado pela presença do vírus em amostras nasais.

Diferente de outras potenciais vacinas, como as desenvolvidas pela Pfizer e BionTech, Moderna e AstraZeneca, a Ad26 foi efetiva contra o vírus com apenas uma dose ministrada. Segundo a nota publicada na Nature, para conter a pandemia mais rapidamente, uma vacina que requer uma única dose é preferível em relação às que demandam duas. O vice-presidente do Comitê Executivo e chefe da área científica da J&J, Paul Stoffels, afirmou que caso as duas primeiras fases dos testes clínicos em humanos apresentarem bons resultados, uma terceira fase de testagem deve ter início em setembro.

Apesar dos teste preliminares indicarem que a vacina é efetiva com uma única dose, a equipe científica da farmacêutica norte-americana irá testar, paralelamente, a dupla dosagem do produto em humanos. Os testes das fases 1 e 2 avaliarão a segurança, reatogenicidade (ou seja, as reações provocadas pela vacina) e a imunogenicidade da vacina em cerca de 1 mil adultos saudáveis entre 18 e 55 anos, assim como em idosos de 65 anos ou mais.