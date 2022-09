Jornalismo tem que levar informação de qualidade sobre saúde aos seus leitores

Durante a pandemia de covid-19, o Brasil, que é exemplo mundial em campanhas de vacinação bem-sucedidas, precisou combater um outro vírus: a desinformação. Com a chegada das vacinas em tempo recorde, houve uma onda de boatos com intuito de desestimular a adesão da população ao imunizante.

Desde mudança no código genético a chips de rastreamento, foram inúmeras mentiras propagadas nas redes sociais contra as vacinas. Segundo Fábio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic/Ufes), esses ataques ao imunizante foram orquestrados por grupos políticos na internet, mas a angústia das pessoas em relação à saúde acabou alimentando os boatos.

Leia Também Informação de qualidade

“A desordem não é uma construção baseada no medo, pelo contrário, é baseada na ideia de proteger o outro. Então, quando você tem uma sociedade com níveis de ansiedade muito grandes, há um terreno fértil para que determinados tipos de conteúdos construídos para dar um certo alívio circulem”, explica.

Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa, argumenta que as mentiras em relação à pandemia ocorreram no mundo todo, mas o Brasil teve suas especificidades. “O problema da desinformação não tem fronteira, não tem língua e não tem barreiras. Mas só aqui que vimos a acusação de caixões sendo enterrados vazios e nós estamos entre os poucos [países] em que o Poder se manifestou de forma contrária à vacinação.”

No entanto, os boatos envolvendo saúde não surgiram com a covid-19. De acordo com Tai Nalon, diretora executiva do Aos Fatos, antes da pandemia já circulava desinformação sobre doenças para a venda de remédios fraudulentos. “O que vemos hoje é um trabalho de fraudadores da informação, que se utilizam de um dos principais medos da humanidade, que é morrer, para capitalizar tanto politicamente como financeiramente.”

Em meio aos conteúdos falsos sobre saúde, o jornalismo acaba tendo como missão levar informação verdadeira e de qualidade para a população. Para Daniel Bramatti, editor do Estadão Verifica, esse trabalho carece de melhorias. “A imprensa tem um papel que merece crítica. Nós, assim como os cientistas, também temos um viés de publicação, que é aquilo que é mais curioso, o que rende mais cliques, e isso está muito errado. O nosso critério de publicação deveria ser o rigor do estudo [científico].”

Sobre a desinformação, Daniel reforça a importância das agências de checagem e diz que esse é um trabalho que precisa se estender a todos os profissionais de imprensa. “Checagem não é só papel de checador, é papel de jornalista. Quem está diante de uma inverdade muito grande sendo dita, escrita ou propagada não precisa ser um checador para colocar aquilo no lead.”

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A imprensa tem um papel que merece crítica. Nós, assim como os cientistas, também temos um viés de publicação E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Daniel Bramatti, Editor do 'Estadão Verifica'

Contraditório também faz parte do jornalismo sobre ciência

No momento de produzir conteúdos sobre saúde, os profissionais de comunicação precisam ter cuidado para não pautar uma agenda única, sem contraditório, alerta Mônica Teixeira, jornalista que esteve na África dos anos 1990, durante a epidemia de ebola. A cobertura, na época, foi apresentada durante um SBT Repórter.

“A agenda dos jornalistas durante a epidemia do coronavírus era defender o que a ciência achava que deveria ou não ser feito”, exemplifica. “O problema do jornalismo com agenda é que ele aliena as pessoas que não estão do nosso lado, porque elas percebem que temos uma agenda. Então, o jornalista tem que buscar o contraditório”, completa Mônica.

O contraditório, segundo a jornalista, não é necessariamente uma opinião oposta. “O outro lado do darwinismo não é o criacionismo, mas, sim, buscar na teoria da evolução aquilo que não está bem explicado, aquilo que ainda precisa ser sabido, e deixar espaço para dizer que a ciência é uma obra em andamento. Quando deixamos de fazer isso, não estamos contribuindo para a reconstrução dos consensos.”

Luiza Caires, editora de Ciências do Jornal da USP, acrescenta que é importante o jornalismo destacar as pesquisas científicas em produção nas universidades brasileiras. “Não em um sentido propagandístico, mas no de mostrar o que está acontecendo, sem distorcer nada.” No início da pandemia, lembra a jornalista, havia poucos perfis nas redes sociais fazendo divulgação de conteúdos sobre ciência e saúde.