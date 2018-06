Jovem de 17 anos morre no Rio com suspeita de febre amarela

RIO - Internado no Rio de Janeiro com suspeita de febre amarela, o estudante Luiz Fernando Valente Rodrigues, de 17 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira, 17. O Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, na zona norte da capital, onde o jovem estava internado, informou a morte. Não há confirmação do diagnóstico de febre amarela, que pode levar até 20 dias.

"É com grande pesar que a direção do Hospital São Francisco na Providência de Deus informa a confirmação do diagnóstico de morte encefálica do paciente Luiz Fernando Valente Rodrigues, às 14 horas do dia 17 de janeiro, em decorrência de um edema e hemorragia cerebral, causados por hepatite fulminante", informou a unidade de saúde. "A suspeita de febre amarela ainda não foi confirmada."

Rodrigues morava em Miguel Pereira, no interior do Estado. Ele foi inicialmente atendido no Hospital de Volta Redonda e, depois, transferido para o centro da Tijuca. Inicialmente ele foi diagnosticado com hepatite aguda.

Diante do quadro, seus amigos começaram uma campanha nas redes sociais em busca de um fígado. Por causa da campanha, ele foi colocado em primeiro lugar na fila de transplantes e um órgão chegou a ser conseguido, em Mato Grosso do Sul, no último domingo. Mas o estado de saúde de Rodrigues se agravou, impossibilitando o transplante.