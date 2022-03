Joyce Luz usa as redes para conscientizar seguidores sobre síndrome de Tourette

Durante 18 anos de sua vida, Joyce se sentiu diferente. Além de não conseguir ter muito foco na escola, a menina fazia alguns movimentos aleatórios, como piscar com um olho só, soltar pequenos assobios ou estalar os dedos. Mas, como não era algo muito frequente, ela e os pais pensavam que poderia ter a ver com o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) que recebeu aos 16 anos. Com a pandemia, seus sintomas pioraram, e ela acabou diagnosticada com síndrome de Tourette, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), depressão, ansiedade e FND (sigla em inglês que representa o Transtorno Neurológico Funcional). Os nomes, porém, não a fizeram se esconder. Pelo contrário, hoje ela fala sobre sua rotina e desafios as redes, com dancinhas e sorriso no rosto.

Para muitos, o TikTok pode ser considerado só aplicativo de “dancinhas”. Mas, para a criadora de conteúdo Joyce Luz, o aplicativo lhe trouxe esperança e se tornou um espaço de ajuda – tanto para os outros, quanto para falar sobre suas próprias dificuldades. Era setembro de 2020 quando ela carregou o primeiro vídeo. De lá pra cá, foram mais de 600, contando sobre suas dificuldades e informando o público sobre os seus transtornos, especialmente a síndrome de Tourette.

Em todos, seus tiques (como são chamados os movimentos ou sons involuntários que caracterizam a síndrome), se fazem presente em maior ou menor grau, assim como aconteceu durante esta entrevista feita por vídeo pelo Estadão.

No cinema ou na TV, a síndrome é retratada com personagens que falam palavrões e fazem gestos obscenos, mas para Joyce isso é um erro. “Apenas 15 % das pessoas que tem Tourette tem os tiques de xingamento. Então é bem injusto porque a síndrome fica conhecida por isso e as pessoas até estranham quando alguém tem a síndrome e não xinga”, avalia. “Eu falo frases aleatórias, posso me bater, me arranhar, socar a parede. Já até cheguei a ficar com a bochecha em carne viva, por me arranhar e já quase torci meu pulso por socar a parede. Também é normal ter hematomas pelo corpo, por ficar me batendo. Então não é muito fácil”, conta ela.

De acordo com Joyce, os gestos mudam conforme seu humor. Um dia mais estressante, por exemplo, pode desenvolver muito mais reações. Quando recebeu o diagnóstico, em maio de 2021, além das emoções exacerbadas pela pandemia, Joyce passava pela pressão de passar em uma faculdade. “Foi uma experiência muito traumática para mim e acho que tudo isso acabou levando os meus tiques a piorarem e os outros transtornos também aparecerem”, conta ela, que, na época, também passou a ter paralisia nas pernas, o que foi diagnosticado como FND.

Receber um nome para as suas dificuldades foi um mistura de alívio e desespero. “Eu acho que mudou a minha vida. Lembro que me desesperei, afinal é uma síndrome sem cura, que vai me atrapalhar bastante. Ao mesmo tempo, foi um alívio saber qual caminho seguir, o que tentar fazer, o que não fazer”, diz. Em síntese, a sensação foi de pertencimento – o diagnóstico só veio depois de consultar sete especialistas diferentes. “Desde sempre foi um grande objetivo na minha vida entender o que está acontecendo e lidar com isso. E eu fui desacreditada por muito tempo. Isso foi bem difícil.” Nas redes, não é todo mundo que acredita logo de cara, mas hoje, Joyce não leva tão a sério os comentários menos empáticos.

A ideia de ir para a internet veio de seu psicólogo, mas logo foi tomada muito a sério pela influenciadora. “Eu faço porque acredito ser importante. A realidade de quem tem essa e outras deficiências ocultas é de se isolar e deixar a nossa vida passar, meio que deixando ela vencer a gente. E eu me recuso a deixar isso acontecer”, afirma ela, que conta com mais de 850 mil seguidores.

Durante o processo, Joyce perdeu diversos amigos, mas também fez outros tantos, que a apoiam incondicionalmente. “Por meio do tratamento psicológico veio a aceitação. Tem momentos que eu falo: ‘Nossa, como não queria não ter’ (a síndrome). Sei que terá coisas que não poderei fazer e outras que precisarei de adaptação. E, no final, o mais importante é que eu sou feliz”, garante.