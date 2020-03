Justiça obriga Porto de Santos a intensificar fiscalização contra coronavírus

SÃO PAULO - A Justiça Federal em Santos atendeu a pedido da prefeitura da cidade e determinou que a autoridade portuária adote uma série de medidas no desembarque de passageiros para evitar a propagação do novo coronavírus. A administração municipal havia dito que a Santos Port Authority não estava cumprimento a legislação em vigor sobre o controle da doença e não estaria atuando com o devido rigor nessa fiscalização.

Segundo a prefeitura, sete tripulantes de um navio contaminados com o coronavírus desembarcaram no sábado, 28, “colocando a população do município em grave perigo de dano”. “A possibilidade real de atracação de mais três navios, trazendo consigo cerca de 700 passageiros/tripulantes, potencializa o perigo narrado pelo impetrante”, afirmou na decisão o juiz federal Alexandre Berzosa Saliba.

O magistrado ressaltou que a restrição do desembarque se mostra necessária, “visto que havendo descontrole no procedimento, é certo e inevitável o risco à disseminação do coronavírus não só na cidade de Santos, mas em todo o território nacional”, de acordo com o que informou a comunicação do tribunal.

Foram determinados procedimentos para fiscalização efetiva dos navios atracados e comunicação de casos suspeitos. Passageiros que necessitem de assistência médica deverão ser levados para a capital paulista, “uma vez que o aparato de saúde reúne condições mais adequadas”, decidiu o juiz. Em caso de descumprimento da decisão, será aplicada multa diária no valor de R$ 100 mil.

A reportagem não conseguiu contatar a autoridade portuária na noite desta segunda. Em nota pública divulgada na segunda-feira passada, o porto já havia informado que diversas ações haviam sido tomadas para incrementar a higienização e segurança, seguindo normas do Ministério da Saúde e da Anvisa. “O Porto de Santos é o maior e mais importante porto do País, responsável por quase 30% da balança comercial brasileira e fundamental para garantir o fluxo de insumos no enfrentamento à covid-19, tais quais alimentos e matérias-primas para produção de medicamentos. Na região, é a maior fonte de emprego e renda. Por tudo isso, é essencial que permaneça operacional, respeitados os protocolos de prevenção à covid-19.”