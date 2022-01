Leve seu histórico médico nas férias: saiba o que incluir

Embora a maioria dos viajantes de hoje carregue comprovantes de vacinação contra o coronavírus ou resultados de testes negativos, outras informações de saúde acabam “esquecidas”. Isso é um erro. “A causa número um do erro médico é a falta de comunicação”, diz Teri Dreher, enfermeira registrada em Chicago. Ela aconselha seus pacientes a criar um registro médico de uma página para eles e seus familiares levarem nas viagens.

A médica Jessica Shepherd, diretora médica do site de notícias de saúde Verywell Health, concorda. “Viajar é algo que faz parte de nossas vidas e não é encarado como um grande risco. No entanto, se você ou um companheiro de viagem ficar doente ou se machucar, é estressante e pode ser difícil, em um momento de necessidade, comunicar-se com eficácia”, diz. “Um documento criado por você mesmo é a chave para obter o melhor atendimento rapidamente, sem suposições, e permite que os médicos estejam preparados e sejam eficientes.”

Embora carregar um pedaço de papel impresso possa parecer antiquado, Dreher e Shepherd dizem que é a maneira mais eficiente de economizar tempo em uma emergência. Como você provavelmente criará o documento em seu computador, convém enviá-lo por e-mail para você e seu contato de emergência. Veja o que incluir em seu perfil médico.

QUEM É VOCÊ

No topo da folha, coloque seu nome, endereço e data de nascimento.

CONTATO(S) DE EMERGÊNCIA

Escolha um amigo ou familiar que seja responsável e fácil de contatar. E envie para ele suas informações médicas. Inclua também a pessoa que pode tomar decisões em seu nome caso você não esteja apto.

MEDICAMENTOS

Para cada medicamento – prescrito e sem receita – inclua o nome, dosagem, número de vezes que ele é tomado por dia e por que você o toma. Inclua também quaisquer suplementos, porque alguns podem interagir com a anestesia ou outros medicamentos.

ALERGIAS

Liste todas as alergias ou intolerâncias a medicamentos, alimentos ou látex. Por exemplo, pessoas intolerantes a crustáceos também podem ter uma reação a corantes usados em exames radiológicos.

CONDIÇÕES E DISPOSITIVOS MÉDICOS

Condições como asma ou diabetes ou dispositivos como marca-passos podem afetar os tratamentos a serem administrados e os procedimentos realizados. Por exemplo, os aparelhos auditivos intra-auriculares podem ter que ser removidos antes que o paciente seja submetido a uma ressonância magnética.

CONTATO MÉDICO

Você pode incluir seu plano de saúde e o médico de sua confiança, caso tenha um. Se estiver com seguro saúde, inclua também.

REGIME DE TRATAMENTO

Para aqueles com uma condição médica como câncer ou doença cardíaca, é aconselhável adicionar qualquer tipo de regime de tratamento específico. “Os protocolos não são necessariamente os mesmos, especialmente se você viajar para o exterior”, diz Shepherd.

HISTÓRICO MÉDICO

Deve incluir coisas como asma infantil e diagnósticos anteriores, mesmo se você não estiver tomando nenhuma receita para a doença, bem como quaisquer cirurgias anteriores.

VACINAS

Além da vacina contra o coronavírus, é importante listar quaisquer outras vacinas, como herpes ou gripe, junto com a data de administração. Sua vacina antitetânica pode estar desatualizada, por exemplo.

Mais uma medida proativa: pesquise o destino pretendido para entender o tipo de assistência médica disponível, especialmente se você tiver alguma condição crônica. Mas, seja qual for sua idade ou estado de saúde, todos os viajantes devem levar seu prontuário médico. “A prevenção é sempre melhor do que o tratamento”, diz Shepherd.