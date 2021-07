Lexicomp®: Solução referencial de medicamentos baseada em evidências

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Lexicomp, da empresa Wolters Kluwer, fornece informações claras, concisas, detalhadas e sobre pontos de atendimento para ajudar você a tomar decisões seguras sobre medicamentos. Seja uma farmácia de varejo ou em um hospital, o Lexicomp é a solução farmacêutica de referência preferida ao auxiliar na entrega do melhor atendimento possível, apoiando o uso de medicamentos e decisões terapêuticas seguras e baseadas em evidências.

Assine as ferramentas interativas e de referência de medicamentos da Lexicomp sem risco.

Conteúdo clínico distribuído por equipe editorial e processos exclusivos. Cada decisão sobre o uso de medicamento que você toma é importante e cada decisão é afetada pelas evidências e a rápida mudança no desenvolvimento de medicamentos. A equipe da Lexicomp tem um compromisso único de fornecer o conteúdo mais recente baseado em evidências, trabalhando com uma equipe editorial multidisciplinar. Nossa equipe de 7.400 pessoas inclui farmacêuticos e médicos, que entendem e procuram abordar as áreas mais desafiadoras desde a dosagem, o pedido e a administração de medicamentos em hospitais e lojas. A combinação das pessoas certas e um processo editorial rigoroso significa que você pode se sentir confiante ao tomar decisões de prescrição e tratamento.

Com Lexicomp, você pode encontrar respostas para suas perguntas relacionadas a medicamentos de forma rápida e fácil. Com várias opções de pacotes disponível online ou em seu dispositivo móvel, você pode escolher a solução de ferramentas e bancos de dados de medicamentos que melhor atendem às suas necessidades.

Com uma assinatura da Lexicomp, você terá acesso a:

Informações atualizadas continuamente sobre medicamentos, dosagem, novos usos de medicamentos, interações e muito mais;

Ferramentas interativas de segurança de medicamentos, como as nossas ferramentas exclusivas de interações medicamentosas e de identificação de medicamentos;

Respostas a perguntas que surgem ao dispensar medicamentos, monitorar terapias medicamentosas dos pacientes e aconselhar intervenções;

O recurso Pesquisar no Seu Próprio Idioma, disponível para produtos online, permite consulta em português e em outros 16 idiomas adicionais, tornando ainda mais fácil encontrar as respostas clínicas que você precisa.

Assine a Lexicomp sem riscos

Os pacientes confiam em você para fornecer o melhor atendimento possível. Você pode contar com a Lexicomp para obter as respostas que precisa para atender a essas expectativas. Inscreva-se, sem riscos, para a solução preferencial de referência de medicamentos baseada em evidências.