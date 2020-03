Líder de seita responsável por disseminar coronavírus na Coreia do Sul testa negativo para a doença

SEUL - O presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in declarou guerra ao coronavírus nesta terça-feira, 3, ordenando ampliação no número de leitos hospitalares e a fabricação de mais máscaras. O país apresenta 5.186 casos da doença, o maior número fora da China.

“O país inteiro entrou em guerra à doença infecciosa desde que a crise em Daegu e Gyeongbuk atingiu seu ápice”, falou o presidente em uma reunião em seu gabinete, referindo-se ao epicentro do coronavírus no país.

O vírus originado na China no fim do ano passado começou a se espalhar rapidamente na Coreia do Sul depois de entrar na congregação de uma seita cristã na cidade de Daegu, a Igreja de Jesus de Shincheonji. O chefe sul-coreano de controle de doenças Jeong Eun-kyeong disse que os cultos da igreja, onde milhares de pessoas se sentam no chão, ombro a ombro, por horas, podem ter contribuído para os surtos.

O líder da igreja e auto-proclamado messias Lee Man-hee testou negativo para o vírus na segunda-feira, 2. Ele seria preso caso se recusasse a fazer o exame. Lee já havia se desculpado pelo papel da seita na disseminação do vírus e chamou a epidemia de “grande calamidade”.

O prefeito de Daegu falou a repórteres que pediu ao presidente mais três mil quartos hospitalares para dar conta do crescente número de infectados pelo coronavírus. Para amenizar as consequências da doença no país, que é a quarta maior economia da Ásia, o governo prometeu apoio aos pequenos negócios atingidos pela epidemia.

O presidente Moon também ordenou que máscaras fossem estocadas como um item estratégico, assim os fornecedores podem aumentar sua produção sem medo de produzir excedentes. O país vem registrando intensa procura pelo produto, apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmar que pessoas saudáveis só precisam usar máscara se estiverem cuidando de alguém que está doente.