Live aborda uso de terapias complementares no pós-pandemia

Os impactos da pandemia do novo coronavírus na saúde mental serão sentidos por ainda mais tempo que na saúde física. Sequelas como síndrome de pânico, crises de ansiedade, reclusão e dificuldades sociais preocupam quem está na linha de frente. Nesse sentido, as terapias são uma alternativa para amenizar as sequelas da pandemia.

Leia Também Em meio à pandemia, impacto à saúde mental pode ser maior do que o do coronavírus

Nesta segunda-feira, 17, o Estadão discute como o uso de terapias complementares, aliadas às tradicionais, pode contribuir nesse momento. Participam da live as especialistas Marcia Rissato, terapeuta floral e aromaterapeuta, e Maria Aparecida das Neves, psicóloga com especialização, docência e coordenação das terapias botânicas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A transmissão ocorre no Facebook do jornal, às 16h.

É possível participar da live enviando suas dúvidas e comentários por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Às segundas e quintas, o Estadão realiza transmissões ao vivo sobre assuntos relevantes relacionados ao novo coronavírus. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.