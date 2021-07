Live Coronavírus: tire suas dúvidas sobre sequelas pós-covid com a fisioterapeuta Cristina Baena

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 8, a fisioterapeuta e epidemiologista Cristina Baena para falar sobre sequelas pós-ccovid. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Paula Felix, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Cristina Baena é fisioterapeuta, epidemiologista, coordenadora de Pesquisa do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) dos Hospitais Marcelino Champagnat e Universitário Cajuru e coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Ela vai falar sobre os sintomas que permanecem em alguns pacientes meses após o diagnóstico por covid-19, como distúrbios cardiovasculares, metabólicos, gastrointestinais, neurológicos, anemia, dores e cansaço. Também vai dar orientações sobre como e quando buscar ajuda profissional para a recuperação.