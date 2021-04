Live Coronavírus: Estadão entrevista a epidemiologista Carla Domingues

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 6, a epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de 2011 até 2019. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por João Ker, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Carla Domingues é epidemiologista e por nove anos trabalhou como coordenadora no Programa Nacional de Imunizações. A entrevista pretende abordar o ritmo de vacinação contra a covid-19 no Brasil comparado com outras campanhas e falar sobre os maiores desafios na distribuição de vacinas e como as prioridades foram distribuídas.