Live Coronavírus: Estadão entrevista a nutricionista Tayse Corrêa

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 27, Tayse Corrêa, nutricionista especializada em Nutrição Funcional Integrativa e Fitoterapia. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Leia Também Ministério da Saúde reduz em 12 milhões previsão de vacinas para junho por atraso da Fiocruz

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Mariana Hallal, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Tayse Corrêa é nutricionista parceira da Fit Food. A entrevista pretende falar sobre nutrição e covid-19, mostrando como alguns alimentos podem ajudar a lidar com a falta de apetite, com a reabilitação olfativa e com a redução da secreção nasal, entre outros assuntos.