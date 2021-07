Live Coronavírus: Estadão entrevista a obstetra Carla Iaconelli

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 1º, Carla Iaconelli, especialista em reprodução humana, ginecologista e obstetra. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Mariana Hallal, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Carla Iaconelli é médica ginecologista e obstetra e nesta entrevista vai falar sobre aplicação da vacina contra a covid-19 em gestantes. Também vai falar sobre a importância do acompanhamento médico durante a gravidez mesmo em meio à pandemia e cuidados essenciais com a saúde da mãe e do bebê.