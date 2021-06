Live coronavírus: Estadão entrevista a paramédica brasileira Priscila Currie, que atua na Inglaterra

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 10, Priscila Currie, paramédica brasileira que atua no Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Mariana Hallal, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Priscila trabalha em Londres atendendo casos de urgência médica. Ela é sempre a primeira a chegar na ocorrência e tem a missão de estabilizar o paciente até a chegada da ambulância. A brasileira vai contar sobre sua rotina de trabalho durante o pico da pandemia e explicar como o lockdown rigoroso e a vacinação estão ajudando o Reino Unido a vencer a guerra contra a covid.