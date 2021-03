Live Coronavírus: Estadão entrevista Mellanie Fontes-Dutra, coordenadora da Rede Análise Covid-19

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 18, Mellanie Fontes-Dutra, bioquímica, neurocientista e coordenadora da Rede Análise Covid-19. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Paulo Favero, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Mellanie Fontes-Dutra vem acompanhando de perto a situação da pandemia de covid-19 no Brasil e vai falar sobre o seu trabalho de divulgação da ciência em um momento que há grande circulação de notícias falsas. Ela também abordará dois temas fundamentais: as vacinas e as novas cepas do vírus.