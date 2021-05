Live Coronavírus: Estadão entrevista Mônica Marques, profissional de Educação Física

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 6, Mônica Marques, profissional de Educação Física especializada em Fisiologia do Esforço pela Escola Paulista de Medicina. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Paulo Favero, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Mônica Marques é membro do IHRSA (International Health Racquet & Sportsclub Association) e diretora técnica da Cia. Athletica. A entrevista vai abordar um estudo no qual pesquisadores avaliaram 186 indivíduos hospitalizados com covid-19 moderada ou grave, e identificaram que aqueles que tinham mais força e massa muscular tendiam a permanecer menos tempo internados. A ideia é falar ainda sobre os perigos do sedentarismo neste momento e sobre quais exercícios de fortalecimento muscular podem ser feitos.