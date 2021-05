Live Coronavírus: Estadão entrevista o antropólogo Lino João de Oliveira Neves

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 4, Lino João de Oliveira Neves, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas e doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por João Ker, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Lino João de Oliveira Neves é antropólogo e indigenista. A entrevista pretende abordar a situação da vacinação contra a covid-19 entre os indígenas, as dificuldades para imunizar esta população e como tem sido o impacto da pandemia para esses povos.