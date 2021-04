Live Coronavírus: Estadão entrevista o dentista Sergio Bernardes

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 8, Sergio Bernardes, dentista e gerente de novos produtos e práticas clínicas da Neodent. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Mariana Hallal, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Sergio Bernardes é dentista e nesta entrevista vai falar sobre saúde bucal durante a pandemia de covid-19 e os cuidados que as pessoas precisam ter em um momento que muitos evitam sair de casa. Também vai abordar a importância dos cuidados com a higiene dental para pessoas que estão sendo intubadas por causa do coronavírus.