Live Coronavírus: Estadão entrevista o médico Fernando Maluf

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 27, Fernando Maluf, médico fundador do Instituto Vencer o Câncer (IVOC), Diretor Associado do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Fabiana Cambricoli, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Fernando Maluf é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde atualmente é Livre Docente. A entrevista pretende falar sobre pacientes oncológicos, covid-19 e vacinação. O tratamento do câncer sofreu grandes impactos no último ano, por causa da pandemia de coronavírus, e ainda existe muitas dúvidas sobre a vacinação.