Live Coronavírus: Estadão entrevista o psiquiatra Daniel Martins de Barros

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 23, Daniel Martins de Barros, psiquiatras e colunista do Estadão. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Gonçalo Junior, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Daniel Martins de Barros tem escrito diversos textos em sua coluna no Estadão sobre a pandemia de covid-19 e o impacto dela no lado emocional das pessoas. A entrevista pretende abordar o peso emocional e o psíquico de mais de um ano de isolamento social provocado pelo coronavírus.