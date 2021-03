Live Coronavírus: Estadão entrevista o virologista Maurício Nogueira

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta quinta-feira, 25, Maurício Nogueira, virologista e professor na Faculdade de Medicina de Rio Preto. A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Giovana Girardi, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. Os leitores poderão sugerir perguntas para os entrevistados por meio das seções de comentários nas plataformas.

Maurício Nogueira é especialista em virologia e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A entrevista pretende falar sobre as novas variantes do coronavírus, seus riscos e quais os cuidados que devem ser tomados pela população e também sobre os planos de restrição dos governantes.