Live Coronavírus: químico Adriano Andricopulo fala sobre remédios para o tratamento da covid

SÃO PAULO - O Estadão entrevista ao vivo nesta terça-feira, 13, Adriano Andricopulo, químico medicinal e pesquisador do Instituto de Física da USP (câmpus São Carlos). A live será realizada a partir das 14 horas, com transmissão em quatro redes sociais do grupo: Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn.

Andricopulo é especialista em planejamento de fármacos e medicamentos para combater a covid-19. A entrevista pretende tratar dos remédios que funcionam e não funcionam contra o coronavírus, explicar quais medicamentos estão em teste e quais são as expectativas de uso para os pacientes.

Com duração de cerca de 30 minutos, a entrevista será conduzida por Mariana Hallal, repórter do Estadão. Depois, o vídeo também estará disponível para acesso nas redes sociais. O público poderá sugerir perguntas para o entrevistado por meio das seções de comentários nas plataformas.